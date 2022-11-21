Osmanlı döneminde, dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa’nın emriyle 1885 yılında yapılan Karadeniz’in ilk ve tek el yapımı tüneli olan Halil Rıfat Paşa tüneli, dağların yamacında hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de bu yolu kullananların ilgisini çekiyor.

Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu’ya bağlayan yol güzergahında 135 yıldır geçit sağlayan Halil Rıfat Paşa Tüneli’nin hikayesini anlatan Giresun Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Tarihçi Mehmet Fatsa, tünel yapımının bugün Karayolları’nın sloganı haline gelen “Gidemediğin yer senin değildir” veciz sözünün de bu tünelle ilişkili olarak söylendiğini vurguladı.

"Tünel yapımında söylediği söz, Karayollarının sloganı oldu"

Tarihçi Yazar Mehmet Fatsa, tünelin hikayesini anlattı:

“Şebinkarahisar ile Kulakkaya arasında yol yapımı esnasında en çok zorlanılan alan Pınarlar-Uzundere arasındaki sahadır. Halil Rıfat Paşa Tüneli’nin açılması esnasında dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa çok büyük kararlılıkla yol yapımını destekliyor. Yolun yapılması konusunda çok ısrarcı ve dirayetli olduğu için tünelin işçi ve köylülerle elle açılmasını sağlıyor. Ancak kayalar çok sert olduğu için çekiç ve murçlarla açılan tünelde çalışmak çok zorlayıcı oluyor. Bunun üzerine işçiler tarafından Vali Bey’e çıkılıyor ve durum kendisine arz ediliyor.

Vali Halil Rıfat Paşa ise, 'Günde bir akçe parçası kadar kaya koparabiliyorsanız bile buna devam edilecektir' diyor. Bugün Karayolları’nın sloganı haline gelen 'Gidemediğin yer senin değildir' meşhur sözünü de burada söylüyor. Tünel 1885 yılında hizmete açıldığında ise Vali Bey’e haber ulaştırılınca da 'İşte şimdi Giresun bizimdir' sözünü söylüyor. Dolayısıyla 135 yıldır Halil Rıfat Paşa Tüneli hem Kullakkaya üzerinden hem de Dereli Üzerinden Şebinkarahisar’a ve İç Anadolu’ya ulaşan yolun ana güzergahı durumundadır."