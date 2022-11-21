Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kalp krizi geçiren adamın imdadına ambulans helikopter yetişti
[Fotograf: DHA]
Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde yaşayan Nebi Güler evinde kalp krizi geçirdi. 60 yaşındaki Güler, ambulans helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Nebi Güler'in göğsünde ağrı hissetmesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Güler'i almak için havalandı.
Köye iniş yapan ambulans helikopterle alınan Güler, Hakkari'ye ulaştırıldı.
Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, tedaviye alındı.
Etiketler: Hakkari Sağlık Bakanlığı Ambulans
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