Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karkamış'ta patlamamış mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, patlamamış mühimmat ele geçirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundaki Zormağara bölgesi üzerinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca roket ve havan kullanılmak suretiyle Karkamış ilçesine saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.
Kolluk görevlilerince olay yerinde 1 adet patlamamış mühimmat ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü Terörle Mücadele
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