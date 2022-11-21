İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağışlar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul Boğazı’nda da etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte denizde dalgalanmalar yaşandı.

Dalgalar metrelerce yükseldi

Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgaların sahile kıyıya çarpmasıyla su seviyesi artarken, sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Binanın kaplaması uçtu

Şiddetli lodos nedeniyle Fatih'te bir binanın kaplaması uçtu.

Vatandaşlar binadan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtulurken, park halindeki araçlar zarar gördü.

Bu sırada oradan geçen vatandaşlar binadan kopan parçaların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Harem'de yazıhanenin çatısı uçtu

Harem Otogarı'nda bir otobüs firmasına ait yazıhanenin çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçalar yola savruldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çatıdan temizleme işlemi yaptı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsünde ilerleyen sürücüler rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.