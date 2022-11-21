Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 17 kişi yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14-20 Kasım'da il genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 560 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 207 bin 100 dolu makaron, 2 bin 446 elektronik/muhtelif eşya, 1395 cinsel içerikli ürün, 1360 puro, 1070 paket kaçak sigara, 168 bandrol, 131 litre sahte içki, 92 tarihi eser/sikke, 68 kilogram tütün ve 12 cep telefonu ile bir sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
Son Haberler
- 17:16
- 17:30
- 17:06
- 17:17
- 17:27
Sıradaki Haber
Niğde'de 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz