Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Niğde'de bir araçta 3 milyon 250 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde gümrük kaçağı 3 milyon 250 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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