Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öncüpınar'a da roketli saldırı: 3 roket düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.
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