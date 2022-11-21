Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.