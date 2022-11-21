Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi.

Roketler İlçe merkezinde aralarında bir okulunda bulunduğu yerleşim merkezine düştü.

[Gaziantep Karkamış’a roketli saldırı]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen. pic.twitter.com/XFJgWLdSLX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 21, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Soylu atılan 5 roketten birinin okula isabet ettiğini hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen birinin ise çocuk olduğunu belirtti.

Soylu, "Bir öğretmen şehit oldu. 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu. Büşra Karataş 5 aylık hamileydi o da karnından ağır yaralandı. İlk anda öldü bilgisi geldi. Şu an entübe haldeler. Bebeğiyle birlikte yaşatmaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

Soylu, Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası gerçekleştirilen saldırılara da cevabın en güçlü şekilde verileceğini söyledi.

2 ev, 3 okulumuzda hasar var

Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya uğrayan okulun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Yaralananlara geçmiş olsun, hayatını kaybedenlere taziye dileklerini ileten Gül, şunları kaydetti:

"Son durumla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Dolayısıyla Sayın Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Onlar da İnşallah gelecekler. Gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, karşı tarafa misliyle karşılık veriyor. Atışlar devam ediyor, sabırla beklememiz lazım. 2 ağır yaralımız var, diğerleri çok şükür daha iyi. 2 evimizde zarar var, sivil yerleşim yeri içerisindeki iki tane konut zarar gördü. Şu an ki durumda 2 ev, 3 okulumuzda hasar var, süreci takip ediyoruz."

Gül, yaralı sayısının 10 olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Evet." diye yanıt verdi.

Yaralanan sağlık çalışanı, yaşadıklarını anlattı

Atılan roket-havanlar sırasında yaralanan sağlık çalışanı Mehmet Gören, saldırı anını anlattı.

Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gören, ilk roketin ardından olay yerine 112 ekibi olarak gittiklerini söyledi.

Eve düşen roket nedeniyle yaralananlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Enkazın altında kalan vatandaş vardı, ona müdahale ediyorduk. Bu sırada bir bomba daha geldi. Sarsıntının etkisiyle kendimi merdiven boşluğunda buldum. Daha sonra hastaneye getirildim. Sanırım ayağımda kırık var"

Öncüpınar'da da roketli saldırı

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te de sınır bölgesine düştü.



Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK mensuplarınca atılan 3 roket düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.