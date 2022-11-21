Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerine hava engeli
[Fotograf: İHA]
Bursa Deniz Otobüsü seferlerinden 4'ü kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü Bursa İstanbul
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