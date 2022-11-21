Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehir tacirlerine 78 ilde operasyon: 4 bin 699 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Son bir haftada 78 ilde uyuşturcu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 bin 699 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 78 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 699 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 152 kilogram esrar, 120 kilogram metamfetamin, 22 kilogram eroin, 266 kilogram skunk, 6 kilogram kimyasal, 7 kilogram kokain, 8 kilogram bonzai, 156 bin captagon, 88 bin ecstasy ve 84 bin sentetik ecza geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
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