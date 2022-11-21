Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy orman yolunda meydana geldi. Makas atarak şerit değiştiren bir otomobil sürücüsü trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 3 araç hasar alırken, kaza da yaralanan olmadı. Sürücünün makas atması ve zincirleme kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın makas tarak şerit değiştiriyor. Daha sonra araçlara çarpıyor.