Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Makas atan sürücü ışıkta bekleyen araçlara çarptı
İstanbul Arnavutköy'de makas atarak şerit değiştiren sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy orman yolunda meydana geldi. Makas atarak şerit değiştiren bir otomobil sürücüsü trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara çarptı.
Çarpmanın etkisi ile 3 araç hasar alırken, kaza da yaralanan olmadı. Sürücünün makas atması ve zincirleme kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın makas tarak şerit değiştiriyor. Daha sonra araçlara çarpıyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:59
- 12:53
- 12:29
- 11:50
- 11:45
Sıradaki Haber
Fırtına market dolabını alıp götürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz