Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
[AA (Arşiv)]
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atarak ters dönmesi sonucu sürücü ve 9 işçi yaralandı.
Zeytin hasadında çalışan tarım işçilerinin bulunduğu Muammer Serinkan yönetimindeki minibüs, Koçak Mahallesi Başdeğirmen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve 9 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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