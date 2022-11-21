Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
3. kattan düşen kediyi havada yakaladı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da sokakta çay içen esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı.
Güngören'de sokakta arkadaşlarıyla çay içen Özgür Anlı, 3. kattaki kardeşinin evinin penceresine çıkan 'Latte' isimli kediyi fark etti.
Özgür Anlı elindeki çayı bırakıp pencerenin altında beklemeye başladıktan, kısa bir süre sonra kedinin ayağı kayıp aşağı doğru düşmeye başladı.
Özgür Anlı da düşen kediyi havaya yakaladı.
Etiketler: İstanbul
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