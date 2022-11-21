Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 08:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotograf: İHA]
Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den Bozcaada’ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada hattında saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe’den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.
Son Haberler
- 09:52
- 09:45
- 09:35
- 09:27
- 09:53
Sıradaki Haber
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 68 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz