Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Berat A. yönetimindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Bulvarı'nda refüje çarptı.
Kazada, sürücü Berat A, Zikriye Melda D, Merve D. ve Buse T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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