Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 02.25'te 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 48,05 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 107,44 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem Muğla Son Dakika Ege Denizi
Sıradaki Haber
Amasya’da minibüs kamyonla çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz