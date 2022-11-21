Aydos Ormanı'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple duman yükselmeye başladı.

Alevlerin fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Pendik ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısman kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.