Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 01:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydos Ormanı'nda yangın
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Aydos Ormanı'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple duman yükselmeye başladı.
Alevlerin fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Pendik ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye yönlendirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısman kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Orman Yangını
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 12 katlı binada yangın paniği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz