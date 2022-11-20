Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Muzaffer Deniz idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Yamalak kavşağında, Ali Kiraz yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Deniz'in idaresindeki otomobilde bulunan Şirin Deniz ve Kiraz'ın kullandığı araçtaki Zübeyde Yavuz ile Samet Karaçelikler yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Aydın
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