Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'daki fabrikada patlama
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çırçır fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çırçır fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Patlama ve yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Etiketler: İş Kazaları Şanlıurfa
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