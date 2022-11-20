Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, tırla otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osman Temtek idaresindeki otomobil, Karamanlı-Burdur kara yolu Kağılcık köyü girişinde, aynı yönde seyreden Mehmet Önal'ın kullandığı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Temtek ile araçtaki Zeynep Temtek ve Nurşen Dikişli yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:56
- 21:20
- 20:45
- 20:30
- 20:43
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz