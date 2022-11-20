Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Makinist O.A. idaresindeki 72014 sayılı Eskişehir-Denizli seferini gerçekleştiren yolcu treni, Sandıklı Şehir Stadyumu yakınlarında hemzemin geçitte, buradan geçmeye çalışan 34 yaşındaki Ahmet Karakoç yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Tren aracı 160 metre sürükledi
Araç, çarpmanın ardından yaklaşık 160 metre trenin önünde sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Karakoç, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karakoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tren Kazası Afyonkarahisar
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