Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da terör operasyonu: 4 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Muğla'nın Ula ilçesinde, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyelerine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu M.O. ve M.A'ya, ilçede bazı kişilerin yardım ettiği belirlendi.
M.O. ve M.A. ile yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu A.E.E.F., M.E.M., H.O. ve A.A. da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O., M.A., H.O. ve A.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E.E.F. ve M.E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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