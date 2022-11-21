Barış Mahallesi 1806 Sokak'ta bulunan 12 katlı apartmanın dokuzuncu katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu evde hasar meydana geldi.