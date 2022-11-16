İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ile ilgili olarak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

13 Kasım Pazar günü patlamadan bir saat önce İstiklal Caddesi'ne gelen Albashir burada bir bankta 41 dakika bekledikten sonra bomba dolu çantayı bırakarak olay yerinden ayrılmıştı.

Albashir’in patlamanın olduğu banka gelip oturmaya başladığı anlar kameralara takıldı. Albashir yaklaşık 41 dakika bekleyeceği banka yeni oturduğu ve yanındaki deri olduğu tahmin edilen kahverengi bir çanta ile saat 15.30 sıralarında oturmaya başladığı kameralara yansıdı.