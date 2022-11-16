Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'daki bombalı saldırıyı yapan teröristin yeni görüntüleri
İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ile ilgili olarak detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
13 Kasım Pazar günü patlamadan bir saat önce İstiklal Caddesi'ne gelen Albashir burada bir bankta 41 dakika bekledikten sonra bomba dolu çantayı bırakarak olay yerinden ayrılmıştı.
Albashir’in patlamanın olduğu banka gelip oturmaya başladığı anlar kameralara takıldı. Albashir yaklaşık 41 dakika bekleyeceği banka yeni oturduğu ve yanındaki deri olduğu tahmin edilen kahverengi bir çanta ile saat 15.30 sıralarında oturmaya başladığı kameralara yansıdı.
Etiketler: İstanbul Terör Saldırısı
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