Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'u andı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairimiz Sezai Karakoç beyefendiyi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." paylaşımı yaptı.
Diriliş şairimiz Sezai Karakoç Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/Q4NIgPzrsD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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