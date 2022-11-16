Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırları geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı
[Fotograf: AA]
Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 3'ünün terör örgütü PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 12:58
- 12:44
- 12:53
- 13:11
- 12:20
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz