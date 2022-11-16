Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Endonezya'nın Bali adasından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İstanbul'a gitti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Endonezya G20 Liderler Zirvesi
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