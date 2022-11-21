Hobi olarak başladığı hayvancılıkta yaklaşık 55 küçükbaş hayvanının olduğunu belirten Örgün, geçimini bu şekilde kazandığını söyledi.

Sürüdeki deli hareketlerinden dolayı daha önce ayağı kırılan koyununa ‘dine’ ismini verdiğini söyleyen Örgün, “Dine isimli koyunum yaklaşık 7 ay önce gece saatlerinde zıplarken ayağını kırdı. Bende onu hayvan hastanesine götürdüm. Orada yaklaşık 15 gün tedavi edildi. Ancak ayağı iyileşmedi ve dizden aşağısı koptu. Bende hemen internette arayışa geçtim ve bir arkadaşımın vasıtasıyla Hasan Kızıl hocama ulaştım. Bana koyun için bir protez ayak yapacaklarını söylediler. Bizde ölçülerini gönderdik ve Hasan Bey de koyun için bir protez yapıp gönderdi” dedi.

Koyunun protez ayağıyla adeta yeni doğduğunu ifade eden Örgün, "Sürüyle yürüyor, koşabiliyor ve üstelik gebedir. Onu kırık ayağıyla gördüğümde canım çok acıyordu. Çok üzülüyordum. Başkası olsa kesecekti. En az 40 kişi bana hayvanı ‘kes’ dedi ama ben kesmedim. Şimdi çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Koyunun protez bacağını kontrol etmeye gelen Doğa Fotoğrafçısı Vedat Atlı ise şöyle konuştu:

“Ben sakat hayvanlara yürüteç ve protez yapan gönüllü veteriner Hasan Kızıl’ın arkadaşıyım. Bölgede yardıma muhtaç, düşkün bir hayvan varsa genelde beni de arıyorlar. Ben de Hasan Hocanın yaptığı protezleri kontrol amaçlı ziyaret ediyorum. Bugün de kontrol için geldim. Koyun iyi ve çok iyi koşuyor. İsmi ‘dine’ymiş. Ben gördüğüm bu manzara karşısında mutlu oldum."