Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'daki gece kulüplerinde COVID-19 tedbirleri hiçe sayıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'daki bazı gece kulüplerinde parti düzenleyen kişiler, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak eğlendi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.
1 Haziran’da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.
Tedbirler hiçe sayıldı
Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy’deki bazı gece kulüplerinde koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler kaydedildi.
Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, koronavirüs tedbirlerini umursamadan doyası eğlendi.
Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.
İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.
Etiketler: koronavirüs İstanbul gece kulübü covid-19Son Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 11:25
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