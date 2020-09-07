Haber Giriş: Kaynak: İHA
Özçekim yaparken kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, öz çekim yapmak isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün 35 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün, arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak özçekim yapmak istedi.
35 metre yükseklikten düştü
Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü.
Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, kayalıklara çarparak yaralanan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Talha Sülün'ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: özçekim Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi bursaSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 10:38
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