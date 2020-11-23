İstanbul’da bulunan 10 barajdan 4’ünde doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi. En düşük doluluk oranı yüzde 5,65 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul’a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos’da doluluk oranı 27,41, Ömerli Barajı'nda ise 32,26 olarak ölçüldü.

"Yüzde 70’in üzerinde suyumuz eksik"

Uzmanlar, yağışlar devam etmezse İstanbul'un kuraklık riskiyle karşı karşıya kalacağını söylüyor.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "İstanbul’da yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak bu şu an düşmüş durumda. Barajlarımızda yeteri seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70’in üzerinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek aylarda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş oluyor" dedi.

"Ankara'daki toz fırtınası bir işaretti"

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu anlatan Prof. Dr. Asilhan, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki bazı hava olayları bize 'kuraklık geliyor' diye işaret verdi. Bunlardan biri de Ankara’daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi’nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bile bazı sinyaller görüyoruz. Ayrıca, sel olduğu zaman anlık yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, toprağı besleyen yağışlar azalır."