Teröristin Malatya'da bir süre bağ evinde saklandıktan sonra Akdeniz Bölgesi'ne geçerek kanlı bir saldırı yapacağı ortaya çıktı.

Ayrıntılara TRT Haber ulaştı

PKK'nın sözde özel kuvvetler mensubu teröristin, sınırı Nusaybin'den yasa dışı yollarla geçtiği ve saldırı sonrası Hatay üzerinden paramotorla tekrar Suriye'ye kaçmayı planladığı belirlendi.

Büyük kentlerde saldırı yapmak için Türkiye'ye gönderilen ve Malatya'da yakalanan PKK'lı teröristle ilgili çarpıcı ayrıntılara TRT Haber ulaştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, terörist M.A. sınır hattını yasa dışı yollardan geçip Mardin'e geldi. Terörist daha sonra karayolu ile Malatya'ya geçti.

Üzerinden 49 bin lira değerinde döviz çıktı

Hain teröristin planı, saldırı öncesi daha önce kayısı işçiliği yaptığı ve bölgeyi iyi bildiği Malatya'da konaklamaktı. Fakat Malatya'ya gelir gelmez polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Üst aramasında, patlayıcı düzeneklerinin hazırlanma şemaları ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Teröristin üzerinden ayrıca 49 bin lira değerinde döviz çıktı.

Büyükşehirlerde saldırı planı yaptığı ortaya çıktı

5 yıldır örgütün kadrosunda yer alan teröristin, Akdeniz Bölgesi'ne geçip büyük şehirlerde saldırı planı yaptığı ortaya çıktı.

Bölücü terör örgütünün sözde özel kuvvet mensubu teröristin kaçış planı da deşifre edildi.

Paramotor eğitimi alan teröristin yapacağı saldırı sonrası Hatay üzerinden paramotorla Suriye'ye kaçmayı planladığı belirlendi. Ancak emniyetin başarılı operasyonu ile terör saldırısı önlenmiş oldu.

Tutuklanan terörist ilk ifadesinde örgütün son dönemdeki eylem taktiklerini deşifre ederek, çok sayıda örgüt mensubunu teşhis etti.