Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturmasında, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 askerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheliye gerçekleştirilen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 Kasım'da Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta operasyonlar düzenlenmişti.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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