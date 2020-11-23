Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın orta şeritte duran otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü. Kaza nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Hayri K. idaresindeki tır, Çınarlıdere viyadüğü üzerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orta şeritte duran otomobile çarptı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
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