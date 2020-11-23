Mardin Valiliği kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altına almak amacıyla her türlü kapalı ve açık toplantılar, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinliklerin 23 Kasım 00.01 ile 22 Aralık 24.00 arasında yasaklandığı belirtildi.

Yasağa uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler uygulanacak.

