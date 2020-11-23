Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 2 el yapımı patlayıcı ve 7 molotofkokteyli ele geçirildi.
PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyllerinin saklandığı bilgisi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 7 molotofkokteyli, 2 el yapımı patlayıcı, havai fişek rampası, molotofkokteyli yapımında kullanılan 5 boş şişe ve bir miktar benzin bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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