PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyllerinin saklandığı bilgisi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 7 molotofkokteyli, 2 el yapımı patlayıcı, havai fişek rampası, molotofkokteyli yapımında kullanılan 5 boş şişe ve bir miktar benzin bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

