Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Van'da terör operasyonunda 2 el yapımı patlayıcı ve 7 molotofkokteyli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyllerinin saklandığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 7 molotofkokteyli, 2 el yapımı patlayıcı, havai fişek rampası, molotofkokteyli yapımında kullanılan 5 boş şişe ve bir miktar benzin bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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