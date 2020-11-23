Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çamaşır makinesi ve giysi dolabından 40 kilo uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara’da bir eve düzenlenen operasyonda, çamaşır makinesi ile giysi dolabına gizlenmiş 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu 2 şüphelinin Keçiören ilçesinde uyuşturucu sattığını belirledi.
Kuşcağız Mahallesi'ndeki eve düzenlenen baskında çamaşır makinesi ile giysi dolabının üst bölmelerine gizlenmiş 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Evde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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