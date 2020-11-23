Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 150 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 150 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, farklı mahallelerdeki 150 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs
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