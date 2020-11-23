Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kısıtlamalara uymayan 124 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza kesildi.
Kentte, İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs
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