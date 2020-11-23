İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada HES Kodu-İzmirim Kart eşleştirme işleminin has.eshot.gov.tr internet sitesinde devam ettiği belirtildi.

Bunun dışında Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında, Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında, Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde, Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerinde aktivasyon noktaları oluşturuldu.

Eşleştirme için son tarih 30 Kasım Pazartesi günü.

Uygulamayla biniş bilgileri, günlük olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.

