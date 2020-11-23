Orman Genel Müdürlüğünün bir prensibi var; yanan alanlar bir yıl içinde yeniden yeşillendiriliyor. Bu çalışmalar alanın büyüklüğüne göre yüzlerce işçinin emeğiyle yapılıyor. Eylül ayındaki yangından etkilenen İstanbul Anadolu Hisarı yakınlarındaki ormanlık alana giderek buradaki çalışmaları görüntüledik.

Anadolu Hisarı yakınlarındaki yangında 1,5 hektar alan kül oldu. Asıl iş yangın bittikten sonra başladı.

Alandaki çalışmalar 4 aşamadan oluşuyor:

Temizlenecek bölgenin ve ağaçların orman işletme şefliğince işaretlenmesi,

İşaretlenmiş, yani yanmış ağaçların orman üretim işçileri tarafından kesilerek sahadan çıkarılması,

Sahanın arazi yapısına göre makine veya insan gücüyle toprak işletmesinin yapılarak fidan dikimine uygun hale getirilmesi,

Kasım ayından mart ayına kadar fidan dikimi.

1,5 hektar büyüklüğündeki bir alanda işaretleme, temizleme, arazi hazırlığı ve fidan dikimi aşamalarında yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Toprak uygun hale getirilince de fidan dikilecek mevsim bekleniyor. Fidan dikimi için ağacın biyolojisi gereği bir sezon var. Bu dönem Türkiye'de kasım ayında başlayarak mart ayı sonunda bitiyor.

En az 20 yıl

Bir anlık ihmal sadece ağaçları değil; canlıları ve ekosistemi de yok ediyor. Çok sayıda kişi doğayı kurtarmak için özveriyle çalışıyor. Peki yanan bir alanın yeniden eski halini alması ne kadar sürüyor?

Yanan alanlar 10 yılda tamamen yeşil örtüyle kaplanıyor. Yeniden bir orman haline gelebilmesi için ise en az 20 yıl gerekiyor. Yeniden yaşlı bir orman olması için gereken süre ise 50 yıl...

[Fotograf: AA]

Yangınlar insan kaynaklı

İstanbul'daki orman yangınlarının yüzde 98'i insan kaynaklı... Yangınların başlıca nedeni ise ihmal ve dikkatsizlik... Piknik ateşi, sigara izmariti ve çöplerin yakılması nedenleriyle yangınlar çıkıyor.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'da 2020 yılında 140'ın üstünde orman yangını çıktı, 62 hektar alan yangından etkilendi. Yangınların 74'ünün adresi Aydos bölgesiydi. Orman Bölge Müdürlüğü bunun sebeplerinden birini Aydos Ormanı'nın dört tarafının yerleşim yerleriyle çevreli olmasına bağlıyor, yani yoğun insan baskısına...

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek