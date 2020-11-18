Yaz aylarında konaklamak üzere Afrika’dan Dicle Vadisi’ne gelen şahinler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yeniden göç etmeye başladı. Şahin popülasyonundaki artan hareketlilik yüksek bölgelerde yaşayan bu yırtıcı kuşların daha görünür olmalarına yol açıyor. Bu görünürlükleri de hem kazaları hem de saldırıları beraberinde getiriyor.

Avcılar tarafından vurulan, evcilleştirmek isteyenler tarafından zarar verilen veya tellere takılarak yaralanan hayvanlar için Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi aralıksız hizmet veriyor. Tesisin bu günlerde 6 konuğu var.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma Ekipleri ve vatandaşlar tarafından merkeze getirilen şahinler burada tedavi altına alınıyor. Röntgen filmleri çekilen ve muayeneden geçirilen yırtıcı kuşlara gerekli görüldüğü durumda cerrahi müdahale de uygulanıyor. Tedavinin ardından beslenmeleri ve bakımları sürdürülen şahinler iyileşip eski güçlerine kavuştuklarında son bir kez kontrolden geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarında özgürlüklerine kavuşuyor.

En büyük problem avcılar

Tedavi altına alınan şahinlerin yaralanmalarını sınıflandıran Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semih Altan’a göre, yaban hayatına en çok avcılar zarar veriyor.

"Tüm dünyada da ülkemizde de yaban hayatına en çok avcılar ve bilinçsiz avcılık zarar veriyor. Hayvanlar geldiğinde yaralanmalar, kanatlarında ateş edilmesine bağlı kırıklar tespit ediyoruz. Bunun dışında hayvanlar göç yolunda tellere takılabiliyor. Bu karşılaşılabilecek bir durum ancak bir de gerçekten yanlış bir algı var ki dikkat etmek gerekir. Hayvan sahiplenmek, bakmak güzel ancak yaban hayvanları sahiplenmeye çalışmak çok yanlış. Çünkü onların doğal yaşamın içerisinde olmaları gerekiyor. Merkezimize geliyor örneğin kuyrukları kesilmiş, kanatları yolunarak zarar verilmiş şahinler. Evcilleştirmeye çalışıyorlar. Hayvan hem uçma yetisini kaybediyor hem de ağır strese giriyor."

[Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semih Altan]

Merkezde rehabilitasyonları tamamlanan yaban hayvanları doğal yaşam alanlarına götürülerek salınıyorlar. Şahinlerden 2’sinin tedavileri devam ediyor. 4 şahin ise önümüzdeki günlerde özgürlüklerine kavuşacak.

Kurgu: İrem Naz Üstündağ