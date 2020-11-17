Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aksaray'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. 4 adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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