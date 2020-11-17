Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. 4 adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.