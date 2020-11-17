Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için fırtına uyarısı
Bursa ve çevrelerinde fırtına bekleniyor.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehirde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızı 75 kilometreye çıkacak.
Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları istendi.
Etiketler: Fırtına
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