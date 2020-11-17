Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehirde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızı 75 kilometreye çıkacak.

Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmaları istendi.