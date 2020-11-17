Yaklaşık bir yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Ayşegül-Rauf Biçer çiftinin tek istedikleri, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçılan 16 yaşındaki oğulları Mustafa'ya kavuşmak.

Ancak terör örgütü ve yandaşları, evlat nöbetindeki diğer aileleri olduğu gibi Biçer ailesini de tehdit etmeyi sürdürüyor. Son olarak ailenin evine pencereden "Size ölüm" yazılı not atıldı.

“Biz bu yola ölümü göze alarak baş koyduk”

Anne Ayşegül Biçer tehditlere asla boyun eğmeyeceklerini söyledi: “Bu mücadelede defalarca tehditlere uğradık. Silahıyla olsun, yüz yüze olsun. Önceki gün evime 'sizlere ölüm' diye not atılmış pencereden. Yani biz ilk günden beri diyoruz, biz bu yola baş koyarken ölümü göze alarak baş koyduk.”

Güvenlik güçleri notla ilgili çalışma başlattı.

