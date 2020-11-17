Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de deniz yolculuğunda HES kodu zorunluluğu
[Fotoğraf: Arşiv]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ek önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale'de de deniz ulaşımıyla ilgili yeni bir karar alındı.
Kentte, boğaz ve adalar hattında yolculuk yapacak vatandaşlardan gemilere binişlerde HES kodu istenecek.
Etiketler: Koronavirüs
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