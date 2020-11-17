İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

ATM'lerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kopyaladıkları kartlardan para çekerek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan ev aramasında, kart kopyalama cihazlarına ait çok sayıda aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden birisi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.