Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "örgüt sorumluları" tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kahramanmaraş Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Şehit Piyade Uzman Çavuş Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz