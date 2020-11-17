Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Piyade Uzman Çavuş Topuksuz'un cenazesi toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Irak sınır hattında yapılan operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Abdurrahman Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Hacılar Camii avlusuna götürüldü.
Törene 7 aylık oğlu Salim Efe'yle şehidin eşi Hatice Topuksuz, şehit yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Törende, cenaze namazının ardından şehit Topuksuz'un naaşı Çamiçi Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.
[Fotoğraf: AA]
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